Starfield: i preordini potrebbero partire subito dopo l'Xbox Showcase + Direct

Cominciate a preparare la carta di credito, presto potrebbero aprire i preordini di Starfield. Usiamo il condizionale perché non ci sono ancora certezze al riguardo, anche se l'imbeccata viene da uno dei rivenditori digitali più affidabili in assoluto.

In queste ore Green Man Gaming ha inviato una mail ai suoi clienti invitandoli ad aggiungere Starfield alla propria lista dei desideri e a tenere d'occhio lo Starfield Direct, che andrà in onda nella serata di domenica 11 giugno subito dopo l'Xbox Games Showcase, lasciando dunque intendere che l'apertura dei preordini potrebbe avvenire immediatamente dopo l'evento. I tempi, d'altronde, appaiono maturi: l'uscita di Starfield è fissata per il 6 settembre 2023 e tre mesi ci sembrano un periodo più che consono ad una campagna di preordini. Inoltre, non c'è niente di più adatto di uno show di portata mondiale per fare un annuncio di questo tipo.

Quello dell'apertura dei preordini potrebbe non essere l'unico annuncio in programma durante lo Starfield Direct, dal momento in questi giorni sono trapelati in rete dei video che ritraggono un controller Xbox Series X|S e un headset a tema Starfield. Condivisi inizialmente dal leaker eXtas1s, hanno successivamente ricevuto l'approvazione da un altro nome noto, quello di billbil-kun, che ha anche aggiunto i presunti prezzi, rispettivamente 79,99 dollari e 124,99 dollari.

Per fortuna non dovremo attendere ancora molto per appurare la veridicità di tutte queste informazioni, dal momento l'Xbox Games Showcase andrà in onda alle 19:00 di domenica 11 giugno, con lo Starfield Direct immediatamente a seguire. Si preannuncia un fine settimana scoppiettante per tutti i giocatori di casa Microsoft!