Starfield si prepara al decollo: Rocket Man accompagna il trailer live action

È finalmente arrivato il momento dell'Opening Night Live della Gamescom 2023 e a inaugurare il palco dell'evento non poteva che essere Todd Howard, questa volta in carne e ossa e non ricreato nell'editor del personaggio di Starfield!

A poche settimane dal debutto ufficiale della prima nuova IP di Bethesda da oltre vent'anni, lo spazio profondo attende gli appassionati di GDR per svelare loro i propri segreti. Per festeggiare questo importante momento della storia della software house, Bethesda porta sul palco dell'Opening Night Live un nuovo trailer dedicato a Starfield.

Disponibile in apertura a questa news, il video è realizzato in live action e vede protagonisti alcuni astronauti impegnati nell'esplorazione di un corpo celeste sconosciuto. È qui che che gli esploratori entrano in contatto con un misterioso manufatto alieno, in una ricostruzione di quello che sarà l'effettivo incipit in-game della campagna principale di Starfield. Ad accompagnare questo nuovo assaggio delle atmosfere del titolo ci pensa Rocket Man, il celebre brano di Elton John, proposto per l'occasione con un arrangiamento ad hoc.



In attesa di poter provare con mano il gameplay di Starfield, una selezione di trecento visitatori della Gamescom 2023 potranno osservare in azione i primi minuti del gioco, all'interno di uno spazio appositamente allestito da Bethesda per la fiera di Colonia.