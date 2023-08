Starfield si prepara al decollo: Todd Howard ringrazia Bethesda e Phil Spencer di Xbox

Starfield è ormai pronto a decollare, e mentre i giocatori si preparano a lanciarsi nello Spazio di Bethesda, ecco giungere un lungo ed emozionato messaggio da parte di Todd Howard, volto storico della compagnia e game director del GDR Sci-Fi.

Diffuso da Windows Central, il messaggio che Todd Howard ha inoltrato ai collaboratori di Bethesda e Microsoft non lesina in quanto a confessioni, retroscena e ringraziamenti, questi ultimi rivolti anche a Phil Spencer e a tutta la divisione Xbox che ha supportato la realizzazione del progetto.

"Bussai alla porta di Robert Altman. 'Hai qualche minuto?' 'Certo'", esordisce così il messaggio di Howard che ricorda Altman, scomparso nel 2021. "Era l'inizio del 2013, stavamo sviluppando Fallout 4 e Skyrim riscuoteva ancora un enorme successo. Ero lì per proporre il prossimo gioco. Non sarà un sequel dei nostri giochi attuali (Robert sembra preoccupato), ma un grande gioco di ruolo spaziale e la nostra prima nuova IP in oltre 25 anni (sembra incuriosito). Approfondirebbe la creazione e la ricerca del nostro posto nell'universo (leggero luccichio). Esploreresti la galassia come solo i videogiochi possono permetterti di fare. E si chiamerebbe Starfield. (Sorriso). 'Sembra fantastico'", fu la risposta di Altman.

"Robert era sempre il primo a credere in noi, qualunque fosse la situazione. Il nostro percorso verso la creazione di Starfield sarebbe stato lungo e tortuoso e nel frattempo avremmo realizzato altri giochi. Lo sviluppo principale dal 2020 al 2023 ha visto enormi cambiamenti nelle nostre vite. Una pandemia globale, la scomparsa di Robert e l’ingresso in Xbox.

È incredibile essere nel momento in cui Starfield verrà finalmente lanciato questa settimana. Esiste solo perché anche tutti gli altri ci hanno creduto. Da decenni siamo supportati da tutti in ZeniMax. Un ringraziamento speciale ai nostri team editoriali, ai nostri partner del QA che hanno avuto il difficile compito di testare un gioco in cui tutto può accadere (e succederà). E grazie a Jamie Leder e ai nostri team amministrativi/risorse umane.

E ovviamente c'è Phil Spencer. Il suo sostegno è stato incrollabile e ostinato. Unirsi a Xbox ci ha avvicinato a tante persone con cui abbiamo lavorato per oltre 20 anni. Non riesco a immaginare un posto migliore per creare giochi. Questo supporto è arrivato dall'intero team dirigenziale di Xbox e da tutte le aree di publishing e supporto per gli sviluppatori.

La cosa più importante è il team con cui lavoro presso Bethesda Game Studios. È un'incredibile benedizione essere circondato ogni giorno da così tante persone talentuose e stimolanti. Momenti come questo ti fanno riflettere. Infine, un enorme ringraziamento a tutti voi della famiglia Xbox e Bethesda. Il vostro entusiasmo e il vostro incoraggiamento hanno significato tantissimo per noi. Creare questo gioco è stata una delle esperienze più stimolanti ed emozionanti della nostra carriera: un viaggio che non dimenticheremo mai. E nel momento in cui noi giungiamo alla fine di questo capitolo, passiamo a voi il testimone".

Secondo un'indiscrezione emersa di recente, Starfield è stato sviluppato con un budget di 200 milioni e con uno staff di 500 collaboratori.