Starfield, aspettando novità: Bethesda vi accoglie su Constellation con un concorso

Dopo aver offerto nuovi dettagli su quello che sarà il comparto artistico di Starfield, il team di Bethesda ha interrotto le comunicazioni provenienti dallo spazio profondo della sua nuova epopea videoludica.

Dopo quell'ultimo aggiornamento, sono però giunti alcuni segnali dai satelliti degli Xbox Game Studios. Gli autori al lavoro su Starfield hanno infatti inaugurato il programma Constellation, presentato da Todd Howard in persona, tramite il video che trovate direttamente in apertura a questa news. Il brevissimo trailer dà ai giocatori il benvenuto su Constellation, un piano di aggiornamenti dedicati allo stato dei lavori su Starfield, che prende il nome dall'organizzazione della quale farà parte il giocatore all'interno del titolo.

Per unirsi all'equipaggio in attesa di salpare in direzione dei pianeti edificati da Bethesda, è sufficiente iscriversi a Constellation tramite il sito ufficiale dell'esclusiva Microsoft. Per praticità, di seguito vi riportiamo il link alla pagina dedicata:

Iscrivendosi alla newsletter, i giocatori avranno la possibilità di vincere, incorniciata e firmata dall'artista Mike Butkus e dal Game Director del titolo Todd Howard.La speranza è che l'apertura del nuovo canale di comunicazione possa portare presto alla condivisione di maggiori dettagli sul gioco. Ricordiamo del resto che l'atterraggio di Starfield è atteso su PC e Xbox Series X|S in occasione del prossimo