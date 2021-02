Starfield presto protagonista di un video promozionale di Bethesda: il nuovo rumor

Sebbene nei meandri del web serpeggi la convinzione che Starfield sia destinato a vedere la luce nel 2021, dell'ambizioso GDR spaziale di Bethesda non s'è ancora visto alcunché di ufficiale. Qualcosa però starebbe per muoversi, almeno stando a quanto affermato dal content creatore noto come Skullzi.

Skullzi è un esperto del mondo Bethesda e segue la Starfield fin da quando era ancora un'indiscrezione. È apprezzato dai suoi seguaci per le ricerche che effettua in materia di brevetti (lo ha fatto anche per PlayStation 5 prima del suo reveal ufficiale) e l'anno scorso si è detto sicuro della veridicità del primo, presunto scatto di Starfield. Ebbene, fatta questa doverosa premessa, arriviamo al nocciolo della questione: secondo le fonti di Skullzi , Bethesda starebbe preparando un grande video promozionale nel quale Starfield dovrebbe ricoprire un ruolo di primo piano. Il lancio del filmato non dovrebbe essere prossimo, bensì previsto tra un paio di mesi: Bethesda, ricordiamo, è impegnata con Microsoft nella finalizzazione dell'accordo di acquisizione da 7,5 miliardi di dollari, per il quale all'inizio di marzo è atteso il via libera della Commissione Europea. Queste informazioni, ribadisce Skullzi in un altro tweet, provengono da fonti interne alla compagnia: "Potete chiamarmi insider, credo, dal momento che ho delle fonti interne", scrive in un altro tweet. Questa precisazione l'ha fatta dopo essere stato attaccato verbalmente e minacciato di morte da alcuni utenti del subreddit Gaming Leaks and Rumors subreddit.

Chiaramente non siamo in grado di verificare le sue parole, di conseguenza dobbiamo necessariamente invitarvi a prenderle con le pinze. In ogni caso non ci stupiremmo affatto se da un momento all'altro apparisse un trailer di Starfiled, dal momento che lo sviluppo va avanti da molti anni e i tempi sembrano essere maturi.