Starfield, ancora presunti leak: spunta un nuovo screenshot

Nel mese di novembre dello scorso anno, il team di Bethesda ha parlato al pubblico con chiarezza: non saranno diffusi dettagli su Starfield con troppo anticipo.

Il team di sviluppo vuole infatti attendere di aver raggiunto un periodo di relativa prossimità con la finestra di uscita dell'avventura sci-fi, le cui caratteristiche restano dunque al momento avvolte nel mistero. Nel silenzio totale - o quasi - dei professionisti di casa Bethesda, hanno invece trovato diffusione in rete una serie di presunti leak legati al gioco. Nello specifico, a partire dallo scorso autunno, l'attenzione degli appassionati si è concentrata su di una serie di possibili screenshot di Starfield.

Questi ultimi non hanno mai svelato informazioni particolarmente intriganti sulla natura del titolo, limitandosi ad immortalare quella che sembra essere una base spaziale. In continuità con questo trend, una ulteriore immagine si è fatta ora strada tra le maglie di NeoGaf, scatenando ancora una volta il dibattito sulla veridicità o meno del materiale in questione. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, ancora una volta la protagonista degli scatti è una struttura caratterizzata dall'insegna "LAB", con lo screenshot che non sembra offrire spazio a grandi speculazioni e che sarebbe tratto da una build del 2018.



In attesa di scoprire se tale materiale fa effettivamente capo ai lavori su Starfield, non resta che attendere pazientemente.