Starfield prevede un sistema di ridistribuzione dei punti abilità?

“A tutti i miei amici e compagni esploratori, sono sempre con voi, lì fuori tra le stelle”. Il mese di settembre 2023 è stato un momento fondamentale per il mondo Xbox/b>: l’epopea spaziale di Bethesda è arrivata, con il vastissimo ma imperfetto universo di Starfield pronto a divertire milioni di videogiocatori intenti a esplorare l'universo.

Starfield è un tripudio di divertimento e di stratificazione ludica, complice un ramo delle abilità del personaggio capace di dare un incredibile spessore ad ogni avventura, a prescindere da come essa verrà portata al termine. Ogni utente dovrà quindi impiegare parecchio tempo pensando come dovrà distribuire i punti acquisiti salendo di livello. Le produzioni di stampo ruolistico, però, prevedono spesso un meccanismo di ri-allocazione delle risorse impiegate per il proprio ramo abilità. La stessa cosa vale per l’ultimo gioco Bethesda? In altre parole, Starfield prevede un sistema di reset dei punti abilità?

Purtroppo, la risposta non farà piacere ai molti: Starfield non presenta alcun sistema di redistribuzione dei punti abilità, il che richiederà uno sforzo ulteriore nel ponderare bene le proprie decisioni, le cui ripercussioni si riverseranno sull’intero corso del gameplay, dall’inizio alla fine. Bisogna prestare quindi molta attenzione a come investire i risultati di un duro lavoro di livellamento, complice una ramificazione dell’albero abilità molto articolata che, se da un lato è un bene per l’ampliamento dell’esperienza di ruolo, dall’altra parte può far cadere più facilmente in errore.

Non è facile iniziare la propria epopea spaziale di Bethesda. Siete in procinto di scoprire l’universo conosciuto, ma non sapete come fare? In tal caso, vi suggeriamo di correre ai ripari leggendo la nostra guida su come muove i primi passi nello spazio di Starfield.