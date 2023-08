Starfield: quali saranno le prime mod? Le nostre previsioni

L'interesse suscitato dal post di Bethesda sulle 5 ragioni per essere gasati da Starfield è la perfetta cartina tornasole del livello di coinvolgimento dei fan nella space opera in uscita a breve su PC e Xbox Series X|S. Con queste premesse, è davvero facile prevedere l'arrivo di tantissime mod già nella finestra di lancio.

Tanti programmatori indipendenti, d'altronde, hanno manifestato la propria intenzione di lavorare sulle mod di Starfield per espanderne ulteriormente il perimetro ludico, grafico, narrativo e contenutistico.

In attesa di scoprire se Starfield supporterà le mod anche su Xbox Series X|S o solo su PC, proviamo allora a ipotizzare le prime espansioni fan made che saranno disponibili nella finestra di lancio del GDR spaziale degli autori di Skyrim e Fallout 4.

Prendendo spunto proprio dagli ultimi due kolossal open world di Bethesda Game Studios, e dagli innumerevoli sviluppatori amatoriali che ne animano la scena dei modder, è logico attendersi dei pacchetti aggiuntivi che contribuiscano a migliorare il livello di dettaglio delle texture, magari realizzati con software basati su IA generativa (perfetti per abbattere i tempi di sviluppo). Rimanendo nell'ambito della grafica, con le prime mod di Starfield possiamo inoltre ipotizzare il lancio della versione preliminare di tool che, come il noto ReShade, consentano di 'potenziare' l'aspetto dei mondi alieni con l'ausilio di tecnologie avanzate come il Ray Tracing, le ombre dinamiche, le luci volumetriche e altri interventi.

Entrando nel merito dei contenuti, per la finestra di lancio Starfield sarebbe improbabile non assistere alla pubblicazione di piccoli DLC fan made che introducano delle armi, degli equipaggiamenti e degli oggetti originali, come pure delle patch amatoriali che espandano le funzionalità del titolo: in tal senso, pensiamo ad esempio alla Photo Mode, al sistema di navigazione e combattimento con le astronavi e alle opzioni di accessibilità. E che dire allora della preannunciata mod di Starfield che introdurrà il DLSS prima del lancio e di chi vorrà prendersi la briga di soddisfare le pressanti richieste della community in merito all'introduzione di veicoli e razze aliene senzienti?

Quanto al resto, è difficile prevedere le tempistiche richieste da chi si cimenterà nello sviluppo di mod deputate ad ampliare e arricchire il sistema di generazione procedurale degli avamposti e dei punti di interesse dei pianeti alieni. Anche per quanto concerne le patch amatoriali per la trama, i PNG e le fazioni, i lavori su questo genere di contenuti aggiuntivi fan made potrebbero richiedere diversi mesi... a meno che la community non decida di ricorrere a ChatGPT come fatto dai modder di Skyrim.