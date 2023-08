Starfield, ecco le prime recensioni: la space opera di Bethesda punta al GOTY?

L'attesa è finalmente conclusa: sono disponibili le prime, attesissime recensioni di Starfield. Ecco il responso della stampa internazionale che ha trascorso le ultime settimane a esplorare i mondi alieni della space opera di Bethesda.

Dalle analisi di settore che stanno inondando i principali siti e portali di videogiochi in funzione della fine dell'embargo sulle recensioni di Starfield emerge l'enorme lavoro svolto dal team al seguito di Todd Howard per concretizzare la visione creativa di questa nuova proprietà intellettuale.

Nel momento in cui scriviamo, il GDR spaziale di Bethesda Game Studios e Microsoft vanta una media voto di 87 su 100 su OpenCritic, una media estrapolata dai giudizi comminati su un totale di 70 recensioni internazionali. Se pensiamo alla mole smisurata di attività da svolgere, sistemi stellari da esplorare, astronavi e insediamenti da costruire e segreti da scoprire, si tratta di un voto davvero molto elevato (per i canoni dei GDR free roaming 'bethesdiani') che ben testimonia l'impegno profuso dal team diretto da Howard e, con esso, le ambizioni che accompagnano questo progetto.

Ai giudizi più che lusinghieri su aspetti come il sistema di combattimento, la stratificata esperienza di gioco e il profondo storytelling ambientale che caratterizza ogni GDR di Bethesda, fanno però da contraltare le critiche che vengono mosse solitamente alle opere firmate da Todd Howard, come la scarsa espressività dei personaggi e un comparto tecnico che, pur essendo relativamente privo di bug, presenta sporadici cali nella fluidità.

Da qui ai prossimi giorni, con l'arrivo di ulteriori recensioni, capiremo se l'attuale media voto di Starfield sia destinata a rimanere tale o se, al contrario, ci saranno sorprese (in un senso o nell'altro). Per tutti gli approfondimenti del caso, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra analisi di Starfield giocato per 40 ore, con tantissimi spunti di riflessione sull'esperienza ludica, narrativa e grafica vissuta da Alessandro Bruni in vista della nostra recensione finale che riassumerà il viaggio interstellare che attende tutti gli appassionati del genere a partire dal 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.