Starfield, pronti all'epopea spaziale? Rivelati la data del preload e il peso del gioco

L'attesa attorno a quanto ideato da Bethesda con la sua esplorazione spaziale tra PC e Xbox Series X con l'Xbox Play Anywhere Starfield è altissima, complice la data d'uscita che si fa sempre più vicina. Il day one di Starfield è dietro l'angolo e non si vede l'ora di poter scoprire quanto realizzato dall'organico di parte degli Xbox Studios.

"Ma quando sarà disponibile il pre-load del gioco e quanto peserà Starfield?". Probabilmente questa domanda sarà balenata in testa a molti, soprattutto a causa del crescente interesse per il prodotto che vi è stato negli ultimi mesi: giugno è stato il momento in cui il gioco è apparso sotto la luce dei riflettori, complice l'arrivo dello Starfield Direct che ha permesso a Bethesda di mostrare ancor più dettagli della prossima grande epopea. Tuttavia, Starfield ha fatto schizzare le previsioni d'incasso di Xbox e Microsoft è ottimista sulla riuscita del prodotto.

Di recente, però, sono emerse alcune informazioni sul peso e sulla data di pre-caricamento del titolo: il pre-load di Starfield inizierà il 9 agosto ed il peso complessivo del gioco sarà di 125GB, sia su console Xbox Series X/S sia su PC. La preparazione al grande viaggio spaziale di Bethesda ha una data di approdo sulle proprie macchine da gioco e, dopo una lunga attesa, si conosce anche quanto peserà il prodotto nel suo complesso, anche se quanto riportato potrebbe oscillare in modo più o meno considerevole in base alle patch day one. Pronti a partire alla scoperta del venturo titolo targato Bethesda?