Starfield pronto a decollare su Steam: preload disponibile, quanto pesa?

Il nuovo kolossal Action/RPG targato Bethesda è pronto per intrattenere gli appassionati: dopo la conferma sugli orari di sblocco di Starfield, è ora ufficialmente attivo anche il preload del gioco su Steam, permettendo così ai giocatori di installarlo in anticipo e farsi così trovare pronti non appena disponibile.

E come segnalato dallo store digitale di Valve, in totale Starfield richiederà 116,21GB di spazio libero per l'installazione: il dato dovrebbe comprendere al suo interno anche la patch day one che sistema alcuni bug el titolo Bethesda in tempo per l'esordio sul mercato, così da renderlo più stabile e performante. Detto questo non resta che attendere il debutto del gioco, disponibile su PC e Xbox Series X/S dal primo settembre per tutti coloro che hanno comprato la Premium Edition del gioco, e dal successivo 6 settembre per chi invece andrà di edizione standard.

L'attesa nei confronti del nuovo Action/RPG di Bethesda è così grande che Starfield ha superato Baldur's Gate 3 tra i giochi più venduti su Steam, ad ulteriore conferma della forte fiducia che il pubblico ripone nella prossima principale esclusiva Microsoft, pronta ad offrire al pubblico un'avventura epica e longeva attraverso una galassia piena di pianeti da esplorare, sfide da affrontare e storie da vivere.