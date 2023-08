Starfield pronto al decollo: chi sono i doppiatori del gdr Bethesda?

Come già annunciato da Bethesda, i giocatori troveranno oltre venti personaggi caratterizzati in Starfield e pronti a intrecciare le proprie vite con il sentiero percorso dal protagonista del gioco.

Per questi speciali NPC, il team di sviluppo ha selezionato un cast di doppiatori d'eccezione, che il pubblico potrà ascoltare in lingua originale, vista l'assenza di doppiaggio in italiano nel gioco. Tra gli interpreti già confermati da Bethesda, possiamo segnalare in particolare gli attori che daranno vita ai membri di Constellation, organizzazione centrale nella trama di Starfield.

Di seguito, tutti i dettagli sui doppiatori scelti dalla software house.

Sarah Morgan : la leader di Constellation sarà interpretata da Emily O'Brien , già voce di Amelie in Death Stranding e doppiatrice per titoli del calibro di God of War: Ragnarok, Gotham Knights e Marvel's Midnight Suns;

: la leader di Constellation sarà interpretata da , già voce di Amelie in Death Stranding e doppiatrice per titoli del calibro di God of War: Ragnarok, Gotham Knights e Marvel's Midnight Suns; Barrett : lo scienziato avrà la voce di Barry Wiggins , noto per la sua partecipazione a molteplici serie TV americane;

: lo scienziato avrà la voce di , noto per la sua partecipazione a molteplici serie TV americane; Sam Coe : l'eccentrico space cowboy di Constellation sarà interpretato da Elias Toufexis , attore canadese con molteplici trascorsi nel mondo dei videogiochi, per il quale ha prestato la voce al Pinguino in Gotham Knights o a Prometeo in Immortals Fenyx: Rising;

: l'eccentrico space cowboy di Constellation sarà interpretato da , attore canadese con molteplici trascorsi nel mondo dei videogiochi, per il quale ha prestato la voce al Pinguino in Gotham Knights o a Prometeo in Immortals Fenyx: Rising; Andreja : Cissy Jones sarà la doppiatrice della misteriosa recluta di Constellation. Con una lunga carriera nel settore, l'attrice ha prestato la propria voce ai personaggi di Call of the Sea, Shin Megami Tensei V, Half-Life: Alyx, Days Gone, Red Dead Redemption II e tantissimi altri;

: sarà la doppiatrice della misteriosa recluta di Constellation. Con una lunga carriera nel settore, l'attrice ha prestato la propria voce ai personaggi di Call of the Sea, Shin Megami Tensei V, Half-Life: Alyx, Days Gone, Red Dead Redemption II e tantissimi altri; Matteo Khatri : l'interprete sarà Carlos Valdes , attore colombiano apparso in molte serie TV a stampo supereroistico, da Arrow a The Flash, passando per Supergirl;

: l'interprete sarà , attore colombiano apparso in molte serie TV a stampo supereroistico, da Arrow a The Flash, passando per Supergirl; Noel: spazio infine a Dana Gourrier, già doppiatrice in Detroit: Become Human e attrice statunitense apparsa - tra gli altri - in The Eightful Eight e Django Unchained, di Quentin Tarantino;

Al lancio di Starfield manca ormai pochissimo, con il GDR Bethesda atteso su PC e Xbox Series X|S a partire dal