Starfield pronto al decollo: il GDR Bethesda è già tra i top seller Steam!

La community PC è già pronta a dare fiducia a Bethesda e a Microsoft, con l'apertura dei preordini di Starfield che ha già portato l'ambizioso GDR nelle classifiche dei videogiochi più venduti su Steam.

Disponibile per il preordine soltanto dalla tarda serata di domenica 11 giugno, l'epopea sci-fi ha infatti fatto in tempo a debuttare nella classifica settimanale dei titoli più acquistati nello store Valve. Per il periodo compreso tra martedì 6 e mercoledì 13 giugno, Starfield risulta infatti incluso nella Top 20 Steam, che vi riportiamo di seguito:

Counter-Strike: Global Offensive (free to play) Steam Deck F1 23 Street Fighter 6 Marvel Snap (free to play) Call of Duty: Modern Warfare II Red Dead Redemption II Assassin's Creed: Valhalla Tom Clancy's Rainbow Six Siege War Thunder Amnesia: The Bunker Lost Ark (free to play) Yu-Gi-Oh: Master Duel (free to play) Grand Theft Auto V Halo: The Master Chief Collection Starfield Apex Legends (free to play) Destiny 2 (free to play) Cyberpunk 2077 MotoGP 23

Dettaglio interessante, il GDR Bethesda rappresenta l'unico titolo in preordine incluso nella classifica Steam, insieme a F1 23. Al momento, Starfield appare inoltre anche nelle classifiche di vendita proposte dallo store Valve. Qui, occupa la sesta posizione: Proprio di recente, Phil Spencer ha espresso la propria fiducia sulle potenzialità commerciali di Starfield