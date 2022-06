Starfield, sviluppo quasi completo: 'Stiamo dando gli ultimi ritocchi', rivela Todd Howard

Diversamente da quanto suggerito dal rinvio di Starfield al 2023, il processo di sviluppo dell'ultimo kolossal ruolistico di Bethesda è quasi ultimato: a darne conferma è lo stesso Todd Howard, Game Director di Starfield, riferendo che il suo team sta apportando "gli ultimi ritocchi" all'atteso GDR sci-fi.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di GamesRadar, il produttore esecutivo di Bethesda Game Studios ed "eminenza grigia" della software house interna agli Xbox Game Studios non nasconde la sua felicità per essere ormai giunto alle battute finali dello sviluppo di questa nuova IP a tinte fantascientifiche.

Interpellato sul tema dai suoi intervistatori, Howard ha chiaramente specificato che "stiamo apportando gli ultimi ritocchi a Starfield. Questo gioco, per noi di Bethesda, rappresenta un'incredibile opportunità". Dello stesso avviso è anche Phil Spencer: nella cornice dell'ultimo Media Briefing di Microsoft, il boss del team Xbox sottolinea che "Starfield è un'opportunità unica, per me. Todd Howard è un mio vecchio amico, e il fatto che Bethesda stia lavorando a una IP completamente nuova dopo tutto questo tempo... beh, questo sarà un fattore distintivo per noi per lavorare con Todd e portare questo gioco sul mercato. Ho già visto molto di questo gioco, le persone presto faranno lo stesso e adoro fissare un obiettivo, ossia quello di attrarre con Starfield più giocatori di quanti potremmo raggiungere con qualsiasi altro gioco".

In attesa di scoprire se il nuovo GDR di Bethesda sarà tra i protagonisti dell'Xbox Showcase del 12 giugno, ricordiamo a chi ci segue che nei giorni scorsi il database del Microsoft Store ha segnalato un cambio nella finestra di lancio di Starfield, spostandola da un generico "metà 2023" a un più circostanziato "inizio 2023".