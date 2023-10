Starfield si propone per i Grammy Awards: la colonna sonora al centro del nuovo video

Nel mentre i giocatori si godono finalmente il FOV slider introdotto con l'ultimo aggiornamento, Bethesda Game Studios e Microsoft dedicano il nuovo video di Starfield alla coinvolgente colonna sonora della space opera diretta da Todd Howard.

Curata da Inon Zur, la colonna sonora di Starfield ci accompagna con temi epici ed avvolgenti mentre esploriamo l'ignoto dello Spazio ideato da Bethesda. Il compositore israeliano non è di certo nuovo al mondo videoludico, avendo lavorato in passato a titoli come Baldur's Gate II: Throne of Bhaal, Icewind Dale II, Syberia, Prince of Persia: I due troni, Prince of Persia (2008), Crysis, l Signore degli Anelli: La guerra del Nord, Dragon Age: Origins, Fallout 3, Fallout: New Vegas e Fallout 4.

"Dal momento in cui il gioco inizia con il tema principale, "Into the Starfield", fino alle note di chiusura di "A Home in the Galaxy", la colonna sonora di Starfield incarna il concetto di esplorazione, mistero e meraviglia dello spazio", recita la didascalia del video che trovate in cima alla notizia e che riassume la personalità della OST dell'esclusiva Microsoft.

Il filmato è stato realizzato come proposta per la candidatura ai Grammy Awards, che tra le sue categorie include anche il "Grammy Award for Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media". Vi è piaciuta la colonna sonora di Starfield?