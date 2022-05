Starfield a prova di tarocco: Bethesda e Zenimax registrano logo e marchio del GDR sci-fi

Nonostante siano trascorsi già quattro anni dall'annuncio ufficiale di Starfield (e di The Elder Scrolls VI), solo adesso Zenimax e Bethesda decidono di avviare le procedure necessarie per registrare il logo e il marchio del GDR sci-fi negli Stati Uniti.

Come notato da un attento redditor, i legali del publisher legato agli Xbox Game Studios hanno deciso di rivolgersi all'ente statunitense preposto alla registrazione dei brevetti per assicurarsi il marchio e il caratteristico logo circolare di Starfield.

Il marchio in questione è depositato all'inizio di quest'anno e, stando a quanto specificato dal portale online dell'ufficio brevetti americano, diverrà ufficiale nella giornata del 14 giugno 2022. In questo modo, Bethesda si assicura tutti i diritti di sfruttamento commerciale per il marchio di Starfield, evitando così che un'azienda terza possa lucrare sull'IP attraverso, ad esempio, la vendita di abbigliamento contraffatto o di articoli di merchandising. E questo, per tacere del rischio di ulteriori "tarocchi digitali" come videogiochi indie omonimi o companion app di terze parti.

A chi ci segue, ricordiamo che in ragione del recente annuncio del rinvio di Starfield e Redfall, sia il kolossal open world ad ambientazione fantascientifica diretto da Todd Howard che la nuova esperienza vampiresca di Arkane Studios sono destinati ad approdare su PC e console Xbox nel corso del 2023.