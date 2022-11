Starfield, meglio senza PS5: i miglior ingegneri Microsoft impegnati su Xbox Series X|S

Todd Howard, figura chiave di Bethesda Game Studios e Game Director di Starfield, ha recentemente concesso un'intervista di oltre due ore allo youtuber Lex Fridman. Dalla chiacchierata sono emersi numerosi dettagli e spunti di discussione, la maggior parte dei quali relativi all'attesissimo gioco di ruolo spaziale attualmente in via di sviluppo.

Tra gli argomenti tirati in ballo, c'è stato anche quello relativo all'esclusività console. Facendo ormai parte della famiglia dei Game Studios di Microsoft, Xbox Series X e Series S saranno le uniche console ad ospitare Starfield. Durante l'intervista, Howard ha spiegato che il non doversi occupare di un'edizione PlayStation 5 ha permesso agli sviluppatori di focalizzarsi meglio sullo sviluppo della versione Xbox Series X|S. In altre parole, i ragazzi di Bethesda hanno riscoperto le "gioie" dello sviluppo in esclusiva console, che non provavano da molto tempo. L'ultimo titolo dello studio ad essere approdato su un'unica console è stato The Elder Scrolls III: Morrowind, pubblicato solo su Xbox nell'ormai lontano 2002. Per l'occasione, gli sviluppatori di Bethesda stanno ricevendo il supporto dei migliori ingegneri di Microsoft, i quali stanno collaborando alla messa a punto della versione Xbox Series X|S.

Howard ha anche confessato che gli piacerebbe ridurre i tempi di sviluppo dei suoi giochi (riferendosi anche a The Elder Scrolls 6, annunciato più di quattro anni fa), ma che questo non è possibile, per buona pace dei fan in perenne attesa. Lo stesso Starfield si sta facendo attendere più del previsto: inizialmente atteso per l'11 novembre di quest'anno, è stato rinviato in una data non meglio specificata del 2023. Come Phil Spencer, anche Howard ha affermato che rinviare Starfield è stata una decisione giusta: pubblicarlo a novembre avrebbe comportato dei rischi per il team, il gioco, i fan e il marchio Xbox. Come se non bastasse, l'etichetta di "Platform Seller", che indica un gioco destinato a rappresentare un'intera piattaforma e a favorire le sue vendite, non ha fatto altro che aggiungere pressione sul team.

Ricordiamo che Starfield è atteso anche su PC, oltre che su Xbox Series X|S. Come ogni gioco pubblicato della casa di Redmond, sarà inoltre disponibile in Game Pass fin dal lancio.