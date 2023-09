Starfield: la mod 'DualSense Icons' spopola su PC e aggiunge le icone del controller PS5

Mentre in rete si continua a discutere delle assurde richieste di codici review di Starfield su PS5 da parte di alcuni creatori di contenuti, la scena dei modder 'avvicina' la space opera di Bethesda a PlayStation 5 confezionando una patch fan made che rende il gioco più accessibile su PC ai possessori di un DualSense.

L'autore di questa mod, il programmatore conosciuto come Easkater, ha ben pensato di introdurre il supporto 'indiretto' ai controller Sony nella versione PC di Starfield aggiungendo un nuovo set di icone per l'interfaccia e i menù del GDR spaziale degli autori di Skyirm e Fallout 4.

La mod in questione, di conseguenza, sostituisce le icone Xbox con quelle dei controller PlayStation per consentire ai possessori di un DualSense (o di un DualShock 4 di PlayStation 4) di visualizzare a schermo le icone del proprio controller preferito mentre esplorano gli oltre mille pianeti dell'esclusiva Microsoft su PC.

Si tratta quindi di una semplice ma utilissima funzionalità che renderà certamente felici tutti coloro che vorranno immergersi ulteriormente nelle atmosfere sci-fi di Starfield su PC utilizzando il proprio DualSense o, comunque, un layout di icone più familiare alla community PlayStation. Non a caso, il pacchetto aggiuntivo di Easkater ha già raggiunto e superato i 12.500 download durante i primi giorni dell'Early Access di Starfield su PC. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate la pagina di NexusMods con tutte le informazioni per scaricare e installare correttamente questo pacchetto amatoriale che 'avvicina' Starfield a PlayStation 5.

Già che ci siamo, vi riproponiamo la nostra guida con trucchi di Starfield per muovere i primi passi nello spazio dell'avventura ruolistica di Bethesda attesa al lancio per il 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.