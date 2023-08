Starfield Q&A: dalle mod con nuovi pianeti alla lore, le novità svelate da Pete Hines

Oltre al grosso Q&A degli sviluppatori di Starfield di qualche giorno fa, il buon Pete Hines di Bethesda ha deciso di rispondere ad una miriade di curiosità nel corso di un'intervista e i fan hanno raccolto in un lungo elenco tutte le informazioni più importanti.

Ecco tutto quello che abbiamo scoperto grazie a questa interessante intervista:

Secondo Hines, Starfield inizierà davvero solo dopo la fine della quest principale

Quella di Starfield è la campagna preferita tra quelle viste nei vari giochi Bethesda

Una volta Hines è stato risucchiato in un vuoto spaziale poiché ha assalito una nave nemica e ha eliminato anche il pilota

In giro per lo spazio ci sono tantissimi punti d'interesse passivi, come una serie di fattorie i cui braccianti donano risorse alle genti di altri pianeti

I modder potranno creare persino nuovi pianeti

Alcuni companion potrebbero innervosirsi di fronte ad atteggiamenti scorretti del protagonista, anche quelli che gli sono più vicini

Al di fuori dei grossi centri abitati si potranno trovare piccoli insediamenti con NPC unici che hanno missioni da assegnare

Il New Game Plus viene definito 'speciale', ma non ne ha svelato il motivo poiché rappresenterebbe un grosso spoiler sulla storia principale

viene definito 'speciale', ma non ne ha svelato il motivo poiché rappresenterebbe un grosso spoiler sulla storia principale Hines non sa se si può volare da un pianeta all'altro, poiché la tecnica del Grav Driving è molto più veloce e consente di fare lo stesso in pochi istanti

Le combinazioni di abilità e mod sono tantissime e pare che ad un certo punto Hines si sentisse Iron Man per via delle capacità del suo personaggio

Qualcuno potrebbe mettere una taglia sulla testa del protagonista, ma esistono alcuni metodi per rimuoverla

Presso il museo su New Atlantis vi saranno numerose informazioni riguardanti la lore e i grossi eventi storici che sono avvenuti negli anni precedenti a quello in cui è ambientato il gioco

vi saranno numerose informazioni riguardanti la lore e i grossi eventi storici che sono avvenuti negli anni precedenti a quello in cui è ambientato il gioco Il jet-pack non è solo divertente, ma anche importante ai fini del gameplay

Il fan adorante non potrà essere trasformato in un robot

Il bestiario è vastissimo , ma non si conosce il numero esatto di creature che potremo incontrare

, ma non si conosce il numero esatto di creature che potremo incontrare Hines non saprebbe dire quante ore ci vogliono per completare il gioco al 100%, ma dopo aver trascorso in game 150 ore sente di essere ancora lontano dall'obiettivo

Dopo il lancio arriveranno tante mod

Si potranno costruire avamposti sui pianeti

Dopo aver accettato una missione che chiedeva di fare da taxi spaziale a due individui, Hines ha dimenticato di trasportare la coppia e dopo svariate ore di gioco si è ritrovato con questi due NPC sulla nave

Ci saranno tantissimi easter egg e segreti

e segreti Non dovrebbe esserci un level cap

Stando a chi l'ha provato in anticipo, la versione PC sembra essere fluida e priva di problemi

In attesa di poter mettere le mani sul gioco il prossimo 6 settembre 2023, vi ricordiamo che Starfield è arrivato in redazione e ci stiamo giocando per la recensione.