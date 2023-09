Starfield: quando arriva il supporto ufficiale alle mod? Risponde Todd Howard

In rete è già possibile trovare diverse mod per Starfield volte a migliorare l'opera Bethesda in vari aspetti quali ad esempio gestione dell'inventario, grafica e gameplay in generale. Ma quando arriverà il supporto ufficiale alle mod da parte di Bethesda?

Sulla questione è intervenuto il director Todd Howard nel corso di un'intervista con Famitsu, rivelando che questa feature sarà disponibile a partire dal "prossimo anno", dunque nel corso del 2024. Howard non ha fornito per il momento dettagli su tempistiche più precise riguardo l'arrivo del supporto ufficiale alle mod, ma novità concrete non tarderanno ad arrivare nei prossimi mesi. Ha inoltre aggiunto che, non appena sarà disponibile, i modder saranno in grado di ritoccare il gioco nella sua totale interezza, dall'inizio alla fine, con Bethesda che ha intenzione di "fare le cose in grande" con questa opzione molto attesa dai fan.

Pete Hines di Bethesda aveva già chiarito in precedenza che il supporto alle mod di Starfield non sarebbe arrivato al lancio su PC e Xbox Series X/S, ma ciò non significa che il suo debutto sia troppo lontano nel tempo. In Fallout 4, ad esempio, la compagnia lo ha implementato sei mesi dopo l'esordio sul mercato, pertanto non sono del tutto da escludere tempistiche simili anche per Starfield.