Starfield, quando arriveranno i primi DLC? 'È un segreto', dice Todd Howard

"Starfield ha espansioni per la storia o DLC post lancio?" è, senza alcun dubbio, una delle domande più gettonate tra i fan dell'ecosistema Microsoft. Starfield è il gioco del momento e tutti gli avventurieri spaziali che si stanno cimentando in questo grande viaggio sono impazienti di sapere quando e se arriveranno contenuti inediti.

Stessa cosa dicasi per il lancio di una delle funzioni più desiderate dai giocatori: quando arriva il supporto ufficiale alle mod su Starfield? Per quest'ultima domanda abbiamo già una risposta, complice le recenti dichiarazioni di Todd Howard nel corso di un'intervista con Famitsu. Sfortunatamente, però, non vi sono conferme ufficiali sulla data di rilascio dei primi DLC di Starfield.

Sempre durante la suddetta chiacchierata, infatti, il director del progetto ha dichiarato quanto segue: "Rilasceremo dei DLC, ma quando li pubblicheremo è un segreto". Niente da fare, almeno per il momento; è necessario attendere ancora un po' di tempo prima di poter sapere quando arriveranno i primi ampliamenti della narrazione di un universo vasto come quello di Starfield. I risultati conseguiti dall'ultimo progetto targato Bethesda sono incredibili: Starfield ha già 6 milioni di giocatori attivi ed è il più grande lancio della compagnia.

