Starfield: quando esce il nuovo gioco di Bethesda?

L'Xbox & Bethesda Showcase si è aperto subito con il botto: dopo anni di silenzio Starfield è tornato a farsi vedere all'E3 2021. Non ci sono state sequenze di gameplay effettive, tuttavia sono arrivate alcuni importanti conferme per tutti i fan del marchio Xbox.

Anzitutto sappiamo quando esce Starfield? L'E3 ha dato risposta a una delle domande più importanti, dato che il titolo firmato Bethesda sarà disponibile a partire dall'11 novembre 2022. Ci sarà quindi da aspettare ancora a lungo, ma viene così assicurata un'esperienza pienamente next-gen. Inoltre, il titolo arriverà in esclusiva console Xbox Series X/S, oltre che su PC, e sarà inoltre disponibile sin dal day one sul catalogo Xbox Game Pass.

Potete vedere Starfield in azione nel trailer dell'E3 2021, così da ammirarne gli scenari e la realizzazione tecnica, in attesa di vedere nel prossimo futuro anche sequenze dettagliate in merito al gameplay. Bethesda ha rivelato molti dettagli su Starfield riportate dal Washington Post: l'ambiziosa produzione viene descritta come una sorta di Skyrim nello spazio, con la possibilità di salire a bordo della nostra navicella per esplorare liberamente la galassia in cerca di nuove avventure, missioni da completare e segreti da scoprire. Per ulteriori dettagli sull'RPG sci-fi di Bethesda alla nostra anteprima di Starfield, in modo così da non perdervi nulla di quanto noto fino a questo momento.