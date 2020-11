Starfield, a quando la presentazione? In prossimità della data di lancio!

Nel corso di una recente intervista concessa in occasione del Develop: Brighton Digital 2020, Todd Howard, Director di Bethesda, è tornato a discutere dell'attesissima nuova IP della software house.

Dopo aver resto noto che Starfield sarà completamente single player e aver brevemente discusso del processo di creazione del mondo di gioco, l'autore ha colto l'occasione per ribadire quello che è l'approccio di Bethesda ai nuovi annunci. Il team - ha ricordato - ama presentare i propri giochi soltanto quando possono essere mostrati in un assetto simile a quella che sarà la versione finale del prodotto. Di conseguenza, Starfield non sarà protagonista della scena sino a quando la sua data di uscita non sarà realisticamente piuttosto prossima. "Per quanto possibile, - sono state le parole di Todd Howard - amiamo poter mostrare il prodotto finale al momento del reveal del gioco".



Inoltre, il Director ha sottolineato come in verità la realizzazione di trailer, spezzoni di gameplay o demo giocabili rappresenti per gli sviluppatori un impegno produttivo non indifferente, per un carico di lavoro aggiuntivo che Bethesda preferisce evitare. In linea generale, conclude Howard, la software house preferisce plasmare una sola grande demo giocabile per ognuno dei titoli ai quali lavora. Al momento non resta dunque altro da fare che attendere novità in merito, mentre in rete trovano diffusione presunti screenshot di Starfield.