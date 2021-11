Starfield: quando verrà mostrato il gameplay? Todd Howard chiarisce

Nel corso dell'ultima AMA tenuta da Todd Howard su Reddit, il direttore dei Bethesda Game Studios ha confermato il supporto alle mod per Starfield e offerto un importante chiarimento sulle tempistiche di pubblicazione del primo gameplay del GDR sci-fi in arrivo a fine 2022 su PC e Xbox Series X/S.

Durante la sessione di Domande e Risposte organizzata sul popolare forum videoludico, l'alto esponente di Bethesda ha interagito con la community e discusso del lavoro che stanno portando avanti gli sviluppatori statunitensi per concretizzare la visione di uno Skyrim nello spazio.

Incalzato dai suoi interlocutori nel fornire delle precisazioni sull'approccio che Bethesda intende adottare nel presentare ufficialmente il gameplay di Starfield, Howard ha chiarito di non voler svelarlo attraverso dei diari di sviluppo o degli approfondimenti "tecnici" ma di mostrarlo direttamente nel primo filmato ingame.

Quanto al tempo di attesa richiesto per ammirare, finalmente, le primissime scene di gameplay di Starfield, il Game Director di Bethesda ha sottolineato che "contiamo di mostrare il gameplay nel corso della prossima estate. Siamo contenti dei progressi che siamo riusciti a fare nella grafica. Alcuni di questi progressi potete già vederli nel reveal trailer in-engine".

A voler dar retta a Todd Howard, quindi, il primo gameplay di Starfield verrà mostrato in estate, presumibilmente nel corso della conferenza Xbox durante l'E3 2022 o in un evento analogo: la precisazione del dirigente di Bethesda, però, non preclude la possibilità di assistere a dei filmati in cinematica o a dei video diari di sviluppo da qui ai prossimi mesi, come avvenuto di recente con il filmato sulle immense colonie spaziali di Starfield.