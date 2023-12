Starfield a quota 12 milioni di giocatori: avrà vita lunga come Skyrim? Parla Spencer

Nel corso di un panel al CCXP di San Paolo, in Brasile, Phil Spencer ha affrontato l'argomento Starfield aggiornando i dati sui videogiocatori e parlando delle prospettive future per quello che è attutti gli effetti il titolo di punta della line-up 2023 di Microsoft.

Rivolgendosi ai fan brasiliani che hanno partecipato all'evento nella giornata di ieri, il capo di Xbox ha innanzitutto annunciato che Starfield ha raggiunto quota 12 milioni di videogiocatori. L'ultimo aggiornamento, risalente alla fine di ottobre, ce lo aveva fornito il CEO di Microsoft Satya Nadella dichiarando 11 milioni di utenti, ciò significa che il GDR di Bethesda ne ha guadagnati un milione in poco più di un mese. Il dato dichiarato, chiaramente, non corrisponde all'esatto numero di copie vendute, dal momento che comprende anche gli utenti che hanno giocato a Starfield attraverso un abbonamento a Game Pass, nel quale è incluso fin dal day one.

Nel ringraziare tutti coloro che con il loro supporto hanno contribuito a "rendere Starfield un'enorme hit", ha anche aggiunto che adesso risulta essere uno dei dieci titoli più giocati dei Microsoft Studios. Quando gli hanno chiesto se si aspetta che Starfield possa godere della medesima longevità di Skyrim, il numero 1 di Xbox si è detto molto ottimista al riguardo: "Abbiamo già annunciato che abbiamo un'espansione in arrivo, Shattered Space; abbiamo già detto alla comunità che riceveranno tutti i tool per le mod di cui hanno bisogno per creare i propri contenuti in Starfield, un aspetto che è stato molto importante in Skyrim; sono molto fiducioso dunque, ritengo che Starfield continuerà ad essere molto giocato per tanti, tanti a venire".

Phil Spencer ha anche speso qualche parola per la comunità locale, rivelando che il Brasile rappresenta il secondo mercato più grande per PC Game Pass, nonché il primo in assoluto per quanto riguardo l'utilizzo di Xbox Cloud Gaming mediante i televisori Samsung. In altre parole, si tratta di un paese di assoluta rilevanza per la strategia della casa di Redmond.

In questi giorni, mentre Bethesda rispondeva in maniera diretta alle critiche di giocatori di Starfield su Steam, un utente ha raggiunto il New Game Plus numero 33 facendo una scoperta incredibile.