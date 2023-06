Starfield Direct: il riassunto con tutti gli annunci e le novità presentate

Subito dopo l'Xbox Showcase di oggi c'è stato spazio per lo Starfield Direct, evento in streaming interamente dedicato alla produzione Bethesda in arrivo su console Xbox, PC e Game Pass a partire dal 6 settembre 2023.

Il direct è stato un'ottima occasione per mostrare finalmente nuovi spezzoni di video gameplay, svelare informazioni inedite sulla produzione e alzare il sipario sui nuovi controller ed edizioni da collezione del gioco. Tutto questo è incluso nel nostro recap.

Il gameplay in pillole

Innovazione

A prendere subito parola ci ha pensato Todd Howard. Il volto noto Bethesda ha svelato che Starfield è un po' il sogno diventato realtà dell'intero studio, che sperava da tempo di poter dare vita a un'esperienza che permettesse al giocatore di poter esplorare un ambiente vastissimo e scegliere liberamente chi o cosa essere. Quello di Starfield è inoltre il primo nuovo universo a cui Bethesda si dedica dopo ben 25 anni, un lasso di tempo molto lungo in cui però gli sviluppatori affermano di essere rimasti fedeli alle proprie origini: non è un caso allora che proprio Starfield, così come gli altri titoli dello studio, cercherà di offrire un mondo sconfinato di possibilità ai giocatori.

La presentazione del gioco, in tal senso, sarà molto simile a quella di altri titoli come Fallout. Starfield potrà essere giocato in prima o terza persona, con in più l'ausilio di una serie di companion (robotici e non) che assolveranno a una serie di funzioni. L'intera anima del gioco è stata realizzata, riferisce l'art director Istvan Pely, seguendo un approccio "NASA Punk": in poche parole, la tecnologia del gioco risulta visivamente avanzata ma comunque riconoscibile.

Ma Starfield sarà anche un vero e proprio inno alla personalizzazione. Grazie a una serie di scansioni facciali realizzate con persone di età diverse e provenienti da tutto il mondo, il titolo ruolistico offre una gamma vastissima di scelte durante la creazione del proprio avatar. Lo stesso approccio è stato utilizzato anche per gli NPC, rivela il team di sviluppo. Le possibilità di personalizzazione riguardano poi anche il background di partenza del proprio personaggio. Si potrà scegliere infatti tra una serie di background, ognuno dei quali offrirà 3 skill di partenza che potranno tornare utili nel corso del viaggio e influenzare le missioni o le relazioni con gli altri comprimari di questa produzione. Il tutto sarà poi accompagnato da un sistema di skill totalmente nuovo, che vi metterà alla prova con sfide di difficoltà crescente man mano che livellerete le vostre abilità.

Starfield avrà, inutile a dirlo, un grandissimo focus sull'esplorazione. Gli sviluppatori hanno affermato di aver lavorato alacremente per rendere le fasi di esplorazione quanto più realistiche e ricche possibile: i giocatori più curiosi, in tal senso, avranno letteralmente pane per i propri denti. Spazio poi per ampie sezioni di personalizzazione e commercio delle navi, con il supporto della propria crew che accompagnerà il protagonista nel corso di questo lungo viaggio tra le stelle.

Edizione da collezione, controller e cuffie personalizzate

Gli sviluppatori hanno poi annunciato una interessante Collector's Edition di Starfield, che comprenderà, tra le altre cose, l'orologio dei Constellation, ovvero una perfetta replica di quello presente in gioco. Questo particolare oggetto si potrà connettere al vostro smartphone per darvi informazioni e notifiche speciali, e sarà accompagnato da un case a tema. Infine, in occasione della partnership con Xbox/Microsoft, sono stati annunciati anche delle cuffie e un controller personalizzati con i colori del gioco.