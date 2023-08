Starfield: la recensione di Eurogamer.net non esce in tempo, polemica per i codici review

Tom Phillips, Editor in Chief di Eurogamer.net ha pubblicato un messaggio per aggiornare i lettori sul perchè non troveranno la recensione di Starfield il 31 agosto alle 18:00, ovvero alla scadenza dell'embargo fissato dal publisher.

La maggior parte delle testate internazionali e dei creator ha ricevuto il codice review di Starfield nelle scorse settimane mentre Eurogamer.net non ha ricevuto ancora alcun codice per la recensione da parte di Microsoft e questo mina ovviamente la possibilità che la review possa uscire in tempo per lo scadere dell'embargo.

La cosa strana, sottolinea Tom Phillips, non è tanto il mancato arrivo dei codici review (per quanto sia molto strano per un gioco di grande caratura come Starfield pubblicato da un publisher internazionale) quanto il fatto che la testata "gemella" Digital Foundry (affiliata a Eurogamer.net e di proprietà dello stesso gruppo editoriale) abbia ricevuto da tempo i codici con una specifica clausola di Bethesda che vieta l'accesso al materiale a qualsiasi altra persona coinvolta in Eurogamer.net al di fuori della redazione di DF, appunto. Oltretutto, Digital Foundry ha già parlato di Starfield in più occasioni, ad esempio rassicurando i giocatori sul framerate.

Ulteriore aggiornamento, circa sessanta minuti dopo aver pubblicato il messaggio, Tom Phillips ha ricevuto un codice review di Starfield da Bethesda, tuttavia la recensione non uscirà in ogni caso alla scadenza dell'embargo il 31 agosto.