Starfield e recensioni negative su Steam: Bethesda risponde alle critiche

Dopo un promettente inizio la valutazione su Steam di Starfield è calata, risultando adesso "nella media" dopo diverse valutazioni negative pubblicate dagli utenti della piattaforma di Valve. I verdetti non sono tuttavia sfuggiti a Bethesda che, un po' a sorpresa, ha iniziato a replicare ai giocatori scontenti.

Il team di supporto di Bethesda ha cominciato a rispondere alle recensioni negative già da inizio novembre, ma a quanto pare sta proseguendo ancora adesso considerato che alcuni commenti risalgono anche allo scorso 27 novembre. Lo scopo sembra chiaro: provare a far cambiare idea alle persone meno soddisfatte con una serie di risposte volte a mettere in risalto le qualità di Starfield così come spiegare l'essenza dei suoi contenuti.

Ecco quindi giustificazioni sul perché di certi pianeti vuoti, progettati per essere effettivamente così, oltre a suggerire di continuare ancora a giocare tramite New Game Plus e consigli su come affrontare al meglio l'esperienza offerta dal kolossal sci-fi di Bethesda, come ad esempio creare personaggi con diversi background e caratteristiche per sperimentare nuove situazioni ed eventi. Difficile prevedere se l'iniziativa di Bethesda avrà successo, ma di sicuro si tratta di una tattica piuttosto inconsueta per provare a rimettere in buona luce il proprio gioco agli occhi dei fan, soprattutto i meno soddisfatti.

In ogni caso ci sono ancora tantissime persone al lavoro su Starfield in vista dell'arrivo dei futuri contenuti. Se non con i commenti alle recensioni negative, forse proprio il promettente supporto al gioco per i prossimi anni potrebbe far cambiare idea anche ai più scettici.