Starfield e le recensioni utente su Steam: il voto scende da molto positivo a perlopiù positivo

Starfield continua a far discutere: in queste ore su Steam la valutazione è cambiata da molto positiva a perlopiù positiva, a seguito di una serie di recensioni degli utenti che hanno abbassato la valutazione globale del gioco Bethesda.

Attualmente su Steam ci sono 63.000 recensioni per Starfield, di queste oltre 40.000 sono positive mentre 16.000 sono negative. La valutazione è del 77% che porta ad un giudizio perlopiù positivo, nei giorni scorsi invece, a fronte di un minor numero di recensioni, il giudizio delle recensioni era molto positivo.

Non si tratta certo di un grande scossone nella scala dei giudizi ma è giusto segnalare una variazione nella valutazione complessiva degli utenti. Nel frattempo Starfield ha superato Skyrim su Steam registrando un picco di 325.520 giocatori connessi in contemporanea su Steam mentre The Elder Scrolls V Skyrim, si ferma a 287.411 utenti. Imbattutti i numeri di Fallout 4 che nel 2015 raggiunse quota 472.962 giocatori connessi.

Starfield ha debuttato al numero uno in UK ed ha conquistato oltre sei milioni di giocatori in pochissimi giorni, numeri sicuramente positivi per l'esclusiva Bethesda. Un periodo questo molto florido per il brand Xbox grazie alla buona accoglienza di Starfield e al prossimo debutto di Forza Motorsport (ecco la nostra anteprima di Forza Motorsport) a ottobre, gioco che si prepara a catalizzare l'attenzione degli amanti del genere.