Starfield più vicino a Red Dead Redemption 2 che a No Man's Sky: parla Todd Howard

Con Starfield sempre più vicino al suo esordio su PC e Xbox Series X/S, previsto per il 6 settembre 2023, cresce l'attesa nei confronti della space opera di Bethesda ed il director Todd Howard non perde occasioni per rivelarci sempre più dettagli sul gioco, fonti d'ispirazione comprese.

Verrebbe spontaneo immaginare che gli sviluppatori abbiano guardato a produzioni come Mass Effect e No Man's Sky per plasmare il loro kolossal sci-fi, tuttavia Howard evidenzia che l'opera principale dalla quale hanno preso spunto per plasmare il nuovo Action/RPG è stato Red Dead Redemption II, il mai troppo lodato western creato da Rockstar Games.

"E' chiaro che Mass Effect e No Man's Sky sono giochi sci-fi che solo guardandoli si può dire 'ok, questi son di fantascienza', ma credo che il gameplay di Starfield abbia similitudini con The Elder Scrolls e Fallout oltre ad altri giochi che abbiamo creato, e determinate meccaniche di gioco trasmettono questa sensazione", afferma Howard, che prosegue: "Che ci crediate o meno sono i giochi che vi mettono dentro il loro mondo e che vi trasferiscono nei loro luoghi, dunque credo che Starfield trasmetta sensazioni più simili a Red Dead Redemption II. Come questo ti fa sentire che stai vivendo una fantasia western, Starfield ti fa vivere una fantasia da esploratore fantascientifico. Delle volte ti ritrovi in un pianeta arido dove non c'è nulla da fare, e questo è tutto. Per me sono importanti i giochi che mi fanno sentire radicato nella realtà dei loro universi, dove tutto il resto scompare".

Per Howard, dunque, Starfield riesce a trasmettere questo tipo d'immersione, proprio come a sua volta ci riusciva Red Dead Redemption II con il suo mondo western. Sarà dunque interessante scoprire che tipo di coinvolgimento saprà offrire l'opera completa tra qualche mese. A tal proposito, è stato confermato che Starfield sarebbe dovuto uscire molto prima, ma Microsoft ha lasciato più tempo a Bethesda per perfezionare al meglio il loro nuovo kolossal. Intanto tutti i tester di Microsoft lavorano a Starfield con l'obiettivo di trovare ogni tipo di bug e fare in modo che il lancio dell'opera vada nel migliore dei modi anche sul fronte tecnico.