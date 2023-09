Starfield: alcuni redattori hanno chiesto a Bethesda un codice per la versione PS5

Matt Frary, Senior Director of PR di Bethesda Softworks, ha condiviso su X un simpatico aneddoto riguardo i codici review di Starfield, confessando di aver ricevuto richieste per codici... PlayStation 5.

"Vorrei mandare un saluto a quei redattori che hanno richiesto a Bethesda un codice PS5 di Starfield... e senza nessuna ironia. Anche se non vi ho risposto, sappiate che mi avete fatto sorridere", afferma Frary, specificando poi di non voler fare alcuna console war ma di aver voluto semplicemente riportare un curioso episodio avvenuto in questi giorni di fuoco per il publisher.

Chiaramente, non esiste nessuna versione PS5 di Starfield dal momento che come ribadito più volte da anni il nuovo gioco di Bethesda esce solo su PC e Xbox Series X/S, su Game Pass sin dal day one. Starfield per PS5 era in sviluppo ma è stata cancellata dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Xbox, così come accaduto a Redfall di Arkane, inizialmente in sviluppo anche per la console Sony e poi diventato esclusiva PC e Xbox Series X/S.

In attesa della recensione completa in arrivo nei prossimi giorni vi rimandiamo alla nostra prova di Starfield dopo 40 ore di gioco, ma c'è ancora tanto da dire e da sviscerare, il viaggio spaziale è appena iniziato.