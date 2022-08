Starfield, Redfall, Ghostwire Tokyo: cuccioli da salvare con i gadget benefici di Bethesda

Mentre fervono i preparativi per il QuakeCon 2022, Bethesda corre in soccorso di un rifugio per animali randagi attraverso una raccolta fondi incentrata sulla vendita di una splendida T-shirt ispirata a Starfield che rielabora la key art ufficiale del kolossal sci-fi riempiendola di cuccioli spaziali.

L'ente coinvolto da Bethesda per organizzare questa lodevole iniziativa è Dallas Pets Alive!, un centro gestito da volontari che opera nel nord del Texas per dare ospitalità agli animali randagi del posto e soccorrere le famiglie in difficoltà nel sostenere i costi per le cure dei loro amati cani e gatti.

La sinergia tra Bethesda e Dallas Pets Alive! viene magnificamente rappresentata dalla T-shirt di Barkfield, una maglietta che prende spunto dalla key art di Starfield per dare vita a un adorabile "universo di cuccioli spaziali".

In calce alla notizia trovate il link per acquistare la T-shirt di Barkfield direttamente dalle pagine dell'ente texano impegnato nel soccorso di cuccioli in difficoltà e animali randagi: la spedizione delle magliette dovrebbe avvenire il 15 settembre negli Stati Uniti e potrebbe richiedere dagli 8 ai 14 giorni aggiuntivi per la spedizione internazionale. Date un'occhiata allo store dell'ente no-profit per trovate anche altri gagdet e capi di abbigliamento a tema Bethesda, come le magliette di RedPaw (ispirati allo shooter paranormale Redfall) e gli oggetti dedicati a GhostWhiskers (Ghostwire Tokyo).

Tornando al QuakeCon 2022, eccovi la scaletta completa delle attività previste per questa importante kermesse videoludica piena di sorprese per tutti gli appassionati dei giochi di Bethesda.