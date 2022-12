Starfield, Redfall, Hellblade 2 e oltre: uno show Xbox aprirà il 2023? Ne parla Jez Corden

Nel suo ultimo editoriale sull'assenza di Microsoft dai Game Awards 2022, Jez Corden non ha lesinato critiche alla strategia comunicativa della casa di Redmond e al 'vuoto di esclusive first party Xbox' verificatosi nel 2022. Stando al giornalista di WindowsCentral, però, la situazione potrebbe cambiare molto presto.

In un preciso passaggio del suo interessante approfondimento sull'attuale 'stato di forma' degli Xbox Game Studios e delle problematiche affrontate dagli Xbox Game Studios nel garantire l'arrivo sul mercato un flusso costante di titoli first party, Corden spiega infatti di aver ricevuto da una sua fonte anonima l'anticipazione su un possibile evento Xbox in arrivo all'inizio del 2023.

Per la nota penna di WindowsCentral, questo rumoreggiato grande show sulle esclusive Xbox in arrivo nel 2023 dovrebbe avere luogo nel corso del primo trimestre del prossimo anno e ricalcare la formula degli eventi X0, e quindi con la partecipazione del pubblico, il lancio di iniziative promozionali, sorprese legate al Game Pass e diverse World Premiere sui videogiochi destinati ad approdare su PC e console Xbox nel breve-medio periodo.

È lo stesso Corden, però, a mettere in guardia gli appassionati sottolineando come le indiscrezioni raccolte dalle sue fonti riguardino un evento non ancora 'finalizzato'. Ad ogni modo, stando a quanto specificato nei giorni scorsi dal boss del marketing Xbox, Aaron Greenberg, "non ci sarà da aspettare molto" per scoprire cosa ha in serbo Microsoft a tutti coloro che attendono con impazienza delle novità sulle esclusive first party degli Xbox Game Studios e, di riflesso, sull'incredibile lineup 2023 del Game Pass che comprenderà, tra gli altri, Redfall e Starfield.