Starfield e Redfall rinviati al 2023, parla Phil Spencer: 'è stata la scelta giusta'

L'universo del nuovo sci-fi Bethesda avrebbe dovuto aprire le sue porte al pubblico con il lancio di Starfield l'11 novembre 2022. Come noto, tuttavia, il debutto della produzione, così come quello di Redfall, è stato infine rinviato al 2023.

Una circostanza della quale è di recente tornato a discutere Phil Spencer, responsabile della divisione gaming di casa Microsoft. Dialogando con la redazione di The Verge, il dirigente verdecrociato ha raccontato il processo interno che ha condotto Xbox a prendere questa decisione.

"Quando si guarda a giochi del calibro di Starfield, - ha spiegato Phil Spencer - si percepisce il tempo e il lavoro spesi dal team per dare vita a una nuova IP. Dare agli autori più tempo per costruire il gioco che desiderano è semplicemente la cosa giusta da fare".



Ovviamente, ha proseguito il volto Xbox, si tratta di decisioni che hanno implicazioni economiche, il che costringe spesso ad operare dei bilanciamenti. Tuttavia, "Starfield e Redfall saranno i primi grandi giochi Xbox nati dall'acquisizione di ZeniMax. Volevo essere certo che questi team sentissero di avere dalla propria parte tutto il supporto possibile da parte di Xbox, e magari anche percepire i vantaggi che possono derivare dall'essere parte di un'organizzazione più grande che può contare su diverse tipologie di entrate".



A questo punto, non resta che attendere per scoprire maggiori dettagli sul lancio di Redfall e Starfield nel 2023.