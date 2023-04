Starfield e Redfall usciranno su PS5 o resteranno esclusiva console Xbox Series X?

Redfall e Starfield sono i prossimi due giochi di Bethesda ad uscire sul mercato, attesi rispettivamente a maggio e settembre 2023. Ma a fronte delle tante discussioni emerse nei mesi scorsi, su quali piattaforme usciranno questi due titoli? Facciamo chiarezza.

Redfall è il nuovo videogioco di Arkane (studio autore di Dishonored, Prey e Deathloop), il gioco uscirà il 2 maggio 2023 su PC e Xbox Series X/S, in esclusiva console, e non ci sono piani per portarlo su altre piattaforme. Da quanto abbiamo appreso, una versione PS5 di Redfall era in sviluppo ma è stata cancellata dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, dunque non sembrano esserci concrete possibilità di vedere il gioco su PlayStation 5 nel prossimo futuro.

Discorso simile per Starfield in uscita il 6 settembre 2023, con una differenza: Phil Spencer non ha mai promesso l'arrivo di Stafield su PS5, il responsabile della divisione Xbox ha sempre dichiarato che ogni decisione verrà presa "caso per caso" e per quanto riguarda Starfield, il gioco uscirà su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S.

Ricapitolando dunque: entrambi i giochi usciranno solamente su PC, Xbox Series X e Xbox Series S, non arriveranno su PlayStation 5, Nintendo Switch o su console old-gen come PS4 e Xbox One.