Starfield regala Xbox Game Pass e Series S con la nuova promozione, ma non in Italia

In attesa che Microsoft e Bethesda svelino qualche dettaglio in più su Starfield, l'attesissima esclusiva PC e Xbox è tornata a far parlare di sé grazie ad una promozione.

Il colosso di Redmond ha infatti stretto un accordo con Lucozade Energy, noto marchio che si occupa della produzione di drink in vari gusti. E sarà proprio sulle bottiglie delle bevande in questione che si potrà trovare un codice QR da inquadrare per partecipare all'estrazione di una serie di ricchi premi il cui valore totale sarà di ben 10.000 dollari sul sito ufficiale. I partecipanti potranno avere l'opportunità di vincere alcune unità di Xbox Series S e un gran numero di codici per l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, che però saranno validi solo ed esclusivamente per i nuovi iscritti e non si potranno accumulare in maniera simile a quanto visto qualche tempo fa con l'iniziativa Xbox-Pringles.

Come spesso accade in questi casi, al momento non sembra possibile prendere parte alla promozione in territorio italiano e non è chiaro se nelle prossime settimane verrà stretto un accordo con qualche altro brand per consentire anche ad altri paesi di aderire all'iniziativa.

Sapevate che Bethesda svelerà tutti i dettagli di Starfield in un apposito evento in streaming?