Starfield è qui per restare a lungo: supporto per almeno 5 anni nei piani di Bethesda

Il viaggio interstellare di Starfield è soltanto agli inizi. Bethesda ha infatti grandi piani per il suo kolossal sci-fi pubblicato a inizio settembre 2023 su PC e Xbox Series X/S, con un supporto molto sostanzioso destinato a durare per tantissimo tempo.

Gli sviluppatori sarebbero infatti pronti a supportare Starfield per almeno 5 anni attraverso aggiornamenti, espansioni e tante altre novità ancora. A rivelarlo è stato il director Todd Howard nel corso del suo intervento al podcast AIAS Game Maker's Notebook, esprimendo i suoi pensieri sul futuro dell'ultima fatica Bethesda: "Una cosa che ho imparato dai nostri precedenti giochi, come Skyrim e Fallout, è che le persone vogliono giocarli davvero molto a lungo. Penso dunque che anche Starfield sarà un gioco che i fan vorranno fare parecchio a lungo", ha spiegato Howard.

Tra i piani già confermati c'è l'arrivo del supporto ufficiale alle mod per Starfield nel corso del 2024, e proprio il lavoro dei modder sarà una delle basi più importanti per la longevità dell'Action/RPG spaziale. "Anche un gioco come Skyrim, che al lancio era già davvero enorme, se lo guardi oggi con add-on e mod è diventato ancora più gigantesco. Viene giocato ancora adesso a distanza di 12 anni, registrando ancora grandi numeri per noi. Credo che se guardi al nostro pubblico, si abituano ad un gioco e ne vogliono sempre di più. Vogliono l'aggiunta di un elemento X ed anche noi come sviluppatori lo vogliamo", prosegue Howard.

Il director chiude il suo pensiero assicurando che abbiamo ancora tantissimo da vedere con Starfield: "Dove sarà Starfield tra tre mesi, sei mesi, un anno, due anni, tre, quattro, cinque anni? Sappiamo che è così che andrà, dunque preparatevi ad abbracciare le novità. E' ciò che faremo noi e con la nostra community di modder".

Nella nostra recensione di Starfield lo abbiamo descritto come un'opera vastissima seppur con alcune imperfezioni. Chissà però se tra qualche anno quelle imperfezioni ci saranno ancora o se diverranno solo un ricordo grazie a Bethesda ed ai modder.