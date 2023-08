Starfield: in rete spunta la lista completa di tutti gli Obiettivi

Come molti di voi già sapranno, in questo momento stiamo giocando a Starfield e siamo pronti ad esplorare ogni angolo dell'universo per scoprire tutte le numerose novità che ci attendono nella nuova space opera di Bethesda. Nel frattempo, in rete è trapelata la lista degli obiettivi di Starfield.

Per chiunque fosse interessato a dare una sbirciatina, la proponiamo interamente qua sotto, ma ci raccomandiamo: qualora scegliate di leggerla, fate attenzione perché contiene spoiler su Starfield! Se preferite scoprire determinate attività per conto vostro, vi consigliamo di rimandarne la lettura a un secondo momento.

In generale, fate attenzione ai leak di Starfield avvistati in rete, perché qualche spoiler ha iniziato a circolare. Ciò premesso, ecco la lista completa degli obiettivi di Starfield:

A Legacy Forged – Completa “A Legacy Forged”

– Completa “A Legacy Forged” All That Money Can Buy – Completa “All That Money Can Buy”

– Completa “All That Money Can Buy” Entangled – Completa “Entangled”

– Completa “Entangled” Executive Level – Completa “Executive Level”

– Completa “Executive Level” Further Into the Unknown – Completa “Further Into the Unknown”

– Completa “Further Into the Unknown” Guilty Parties – Completa “Guilty Parties”

– Completa “Guilty Parties” High Price to Pay – Completa “High Price to Pay”

– Completa “High Price to Pay” In Their Footsteps – Completa “In Their Footsteps”

– Completa “In Their Footsteps” Into the Unknown – Completa “Into the Unknown”

– Completa “Into the Unknown” Legacy’s End – Completa “Legacy’s End”

– Completa “Legacy’s End” One Giant Leap – Completa “One Giant Leap”

– Completa “One Giant Leap” Surgical Strike – Completa “Surgical Strike”

– Completa “Surgical Strike” The Best There Is – Completa “The Best There Is”

– Completa “The Best There Is” The Devils You Now – Completa “The Devils You Know”

– Completa “The Devils You Know” The Hammer Falls – Completa “The Hammer Falls”

– Completa “The Hammer Falls” Unearthed – Completa “Unearthed”

– Completa “Unearthed” Dust Off – Raggiungi il Livello 5

– Raggiungi il Livello 5 Traveler – Raggiungi il Livello 10

– Raggiungi il Livello 10 Elite – Raggiungi il Livello 25

– Raggiungi il Livello 25 Space Opera – Raggiungi il Livello 50

– Raggiungi il Livello 50 Reach for the Stars – Raggiungi il Livello 100

– Raggiungi il Livello 100 Back to the Grind – Unisciti alle Ryujin Industries

– Unisciti alle Ryujin Industries Deputized – Unisciti ai Freestar Rangers

– Unisciti ai Freestar Rangers One Small Step – Unisciti a Constellation

– Unisciti a Constellation Rook Meets King – Unisciti alla Crimson Fleet

– Unisciti alla Crimson Fleet Supra et Ultra – Unisciti alla UC Vanguard

– Unisciti alla UC Vanguard For All, Into the Starfield – Entra nello Spazio per la prima volta

– Entra nello Spazio per la prima volta Home Sweet Home – Costruisci un avamposto

– Costruisci un avamposto Shipping Magnate – Collega 5 Avamposti con i Cargo Link

– Collega 5 Avamposti con i Cargo Link I Use Them For Smuggling – Contrabbanda con successo

– Contrabbanda con successo Chief Engineer – Modifica una Nave

– Modifica una Nave Fleet Commander – Colleziona 10 navi

– Colleziona 10 navi Another Bug Hunt – Elimina 300 Creature

– Elimina 300 Creature Boots on the Ground – Atterra su 100 Pianeti

– Atterra su 100 Pianeti The Stars My Destination – Visita tutti i sistemi stellari

– Visita tutti i sistemi stellari Stellar Cartography – Visita 20 sistemi stellari

– Visita 20 sistemi stellari Cyber Jockey – Manometti 50 Digital Locks

– Manometti 50 Digital Locks Dark Matter – Elimina 300 nemici umani

– Elimina 300 nemici umani Fixer – Completa 30 Attività

– Completa 30 Attività Privateer – Completa 30 Missioni Terminal o Varie

– Completa 30 Missioni Terminal o Varie INdustrialist – Produci 500 risorse totali dagli avamposti

– Produci 500 risorse totali dagli avamposti Jacked In – Accedi a 50 Computer

– Accedi a 50 Computer Life Begate Life – Raccogli 500 risorse organiche

– Raccogli 500 risorse organiche Replicator – Fabbrica 100 oggetti

– Fabbrica 100 oggetti Rock Collection – Raccogli 500 risorse inorganiche

– Raccogli 500 risorse inorganiche Soldier of Fortune – Modifica 50 armi

– Modifica 50 armi Thirst for Knowledge – Leggi 20 Skill Magazines

– Leggi 20 Skill Magazines War of Angels – Colleziona 20 Quantum Essence

– Colleziona 20 Quantum Essence The Family You Choose – Recluta 10 Compagni diversi

– Recluta 10 Compagni diversi Starcrossed – Raggiungi il livello massimo nel legame con un compagno

Vi ricordiamo che Starfield arriverà il 6 settembre su Xbox, PC e Xbox Game Pass. Coloro che hanno l'accesso anticipato possono iniziare a giocare fino a cinque giorni prima, ossia dal 1 settembre.