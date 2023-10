Starfield riceve un nuovo aggiornamento: FOV Slider per tutti con l'Update 1.7.36

Gli ambiziosi piani di supporto di Starfield per i prossimi 5 anni passano inevitabilmente per gli aggiornamenti post-lancio promessi da Bethesda Game Studios, proprio come quello che è appena approdato su PC e Xbox Series X|S: eccovi tutte le migliorie, ottimizzazioni e aggiunte introdotte dall'Update 1.7.36.

Il primo e, forse, più importante intervento compiuto da Bethesda con la versione 1.7.36 di Starfield è rappresentato dall'aggiunta del FOV Slider, la richiestissima funzionalità che consente a chi esplora il Campo Stellare di regolare la distanza di visuale.

Le nuove opzioni legate al FOV appena integrate da Bethesda nel menu delle impostazioni di Starfield su PC e Xbox Series X|S permettono di modificare liberamente il campo visivo in prima persona e la distanza di visuale di chi preferisce giocare con l'inquadratura in terza persona. Ma non è tutto.

Sempre grazie alla nuova patch sono previste delle migliorie estese per i possessori di GPU Intel Arc e numerose ottimizzazioni per le prestazioni e la stabilità, tanto su PC quanto su console Xbox dell'attuale generazione. L'Update del 9 ottobre risolve inoltre un problema ravvisato nella missione Echoes of the Past, con le creature che scavavano tunnel in luoghi specifici della mappa che non consentivano ai giocatori di proseguire, obbligandoli a reiniziare l'attività.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Starfield, un GDR vasto come l'universo ma imperfetto.