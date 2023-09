Starfield ricreato in due giorni con viaggi fluidi nello spazio da ThrillDaWill

Parlare di remake con riferimento a Starfield, che è appena uscito, fa decisamente sorridere. L'opera del creator ThrillDaWill, autore di Lego Fallout e Lego God of War, non ha certamente un'ambizione di questo tipo, ma in 48 ore "ricostruisce" l'RPG spaziale di Bethesda con viaggi interplanetari all'insegna della fluidità.

Nella descrizione del video che ha realizzato, che trovate in cima a questo articolo, l'autore scrive "Vedi il pianeta. Vai in quel pianeta", a sottolineare come l'esplorazione venga resa meno passiva dalla possibilità di effettuarla senza interruzioni di sorta.

Come sappiamo, il gioco ha una corposa mole contenutistica, al punto che il 45% dei giocatori Xbox su Starfield non ha ancora completato la prima missione, ragion per cui molti fan hanno apprezzato che nel video si possa uscire ed entrare manualmente nel pianeta in game. Mentre attendiamo potenziali nuovi DLC di Starfield, la creazione di ThrillDaWill consentirà di completare missioni principali e secondarie, opzioni di dialogo, oggetti collezionabili e persino combattimenti navali. Il tutto senza interruzioni tra lo spazio e la superficie, senza menu e senza mappa stellare.



ThrillDaWill ha impiegato due giorni per dare vita a questa versione di Starfield, al momento si tratta di una tech demo senza tante rifiniture e con opzioni ridotte al minimo. Presto "Starfield Remake" potrà essere scaricato dal Patreon dell'autore, che ha annunciato la sua intenzione di continuare a lavorare su questo progetto per espanderlo ulteriormente.