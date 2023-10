Starfield: ricreato un incredibile Star Destroyer di Star Wars, ma gli fps calano a picco

L'editor della propria astronave in Starfield è stato uno degli aspetti più apprezzati dai giocatori grazie alle sue enormi possibilità di personalizzazione. E così su Starfield sono state ricreate tante navi iconiche della cultura pop, con un focus in particolare su Star Wars.

Abbiamo ad esempio visto il Millenium Falcon di Star Wars ricreato in Starfield, ma qualcuno si è spinto ancora più lontano dando vita ad un gigantesco Star Destroyer sempre ripreso dalla leggendaria serie ideata da George Lucas. L'imponente Star Destroyer è stato riprodotto da DotElectronic7174 in maniera estremamente fedele alla controparte originale grazie ad alcune mod per la versione PC che hanno permesso di eliminare i limiti dell'editor alle dimensioni delle navi. Ciò ha permesso dunque all'autore di avere piena libertà creativa e di poter così assemblare il fantastico omaggio a Star Wars.

C'è però uno spiacevole inconveniente tecnico: nel costruire una navicella così enorme ed oltre la portata prevista dal gioco base senza mod, il titolo Bethesda non riesce ad andare oltre i 15fps rendendo quindi molto più lento e complicato navigare nei menù di personalizzazione. Il modello in-game orbitante attorno ad un pianeta, invece, non sembra dare particolari problemi in termini di framerate, pur risultando piuttosto difficile da manovrare date le sue dimensioni.

In ogni caso, con la sua massa di 20.796 punti, capacità di carico pari a 32.280 ed uno scafo di 6837, lo Star Destroyer riprodotto in Starfield resta indubbiamente una delle creazioni più impressionanti fin qui realizzare dalla community. Che ve ne pare?