Starfield ha un riferimento a The Elder Scrolls 6: easter egg o coincidenza?

Dopo una lunga attesa, Starfield sbarca su PC e Xbox Series X/S, pronto ad intrattenere i fan Bethesda con un'avventura Action/RPG nello spazio dalla portata epocale. Ed in una galassia così sconfinata non possono ovviamente mancare easter egg, riferimenti e citazioni ad altre grandi produzioni.

In particolare diversi giocatori hanno notato quello che potrebbe essere un curioso riferimento a The Elder Scrolls VI, il nuovo capitolo della storica serie Bethesda annunciato nell'ormai lontano E3 2018 ma ancora avvolto nel più totale mistero. E' possibile trovare la citazione all'interno della Loggia, il quartier generale della Costellazione situato a Nuova Atlantide: all'interno della struttura è infatti possibile imbattersi in un'antica pergamena posta su di un piedistallo, che è inoltre appoggiata anche ad un libro che è letteralmente tutto un programma: Grandi Aspettative.

Sebbene non ci siano riferimenti più espliciti, la presenza di questi oggetti uno accanto all'altro sembra troppo specifica per trattarsi di una semplice coincidenza, ed ecco dunque che per diversi fan si tratta a tutti gli effetti di un easter egg a tema The Elder Scrolls VI, con Bethesda che ha voluto scherzare sulle aspettative nei confronti di un progetto ancora lontanissimo dal divenire realtà: The Elder Scrolls 6 sarebbe appena uscito dalla pre-produzione, e con tutta probabilità ci vorranno ancora diversi anni prima di vederlo finalmente in azione.

Lo stesso Todd Howard ha tra l'altro riflettuto sulla possibilità che The Elder Scrolls 6 sia stato annunciato troppo presto, ormai oltre 5 anni fa e senza mai più essere mostrato in alcuna forma dopo il breve teaser trailer dell'E3 2018. Per adesso non resta che distrarsi con Starfield e la sua sconfinata galassia.