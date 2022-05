Starfield rinviato al 2023? Consoliamoci con la spettacolare Demo fan-made in UE 5

Con la comunicazione ufficiale della necessità di rinviare Starfield e Redfall al 2023, i vertici di Bethesda hanno sottratto alla line-up Microsoft due importanti esclusive attese per quest'anno.

Una decisione evidentemente difficile, come confermato anche dalle dichiarazioni rilasciate da Phil Spencer. In attesa di poter scoprire quali saranno le nuove finestra di debutto delle due produzioni Bethesda, ci si può consolare lasciando viaggiare la fantasia. Ed è quel che ha fatto l'ormai noto content creator Enfant Terrible, che dal proprio canale YouTube ha condiviso una spettacolare Demo fan-made dedicata a Starfield.

Confezionata con l'utilizzo dell'Unreal Engine 5, quest'ultima ha preso forma in seguito ad una attenta osservazione degli screenshot del gioco trapelati sino ad ora. Con una qualità a tratti cinematografica, Enfant Terrible immagina un universo carico di fascino e di suggestioni. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato ispirato da Starfield è sicuramente notevole, con diverse ambientazioni pronte a popolare lo spazio profondo. Cosa ve ne pare del risultato?



Al momento, lo ricordiamo, Bethesda non ha ancora mostrato alcuna sequenza di gioco di Starfield. La speranza è che il team possa decidere di alzare almeno in parte il sipario in occasione dell'Xbox Showcase in programma per il prossimo 12 giugno 2022.