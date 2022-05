Starfield rinviato, David Jaffe insulta Phil Spencer: 'Fai schifo. Vai a fare terapia.'

Il rinvio di Starfield e RedFall, annunciato solo ieri sui canali social ufficiali di Bethesda, ha generato un bel po' di rumore nel settore e sono stati in molti a commentare la vicenda. Uno di questi è David Jaffe, noto al pubblico per aver dato i natali a God of War.

Chiunque conosca il buon Jaffe, sa bene che si tratta di un personaggio alquanto controverso che ha la cattiva abitudine di essere molto diretto nei suoi discorsi. Anche in questo caso, lo sviluppatore ha deciso di non mandarla a dire e nel corso di una sua diretta in streaming su YouTube si è lasciato andare a forti critiche nei confronti di Phil Spencer. Dopo aver iniziato il suo discorso dicendo al boss della divisione gaming di Microsoft di fare schifo, Jaffe ha paragonato il pezzo grosso del colosso di Redmond alla sua versione più giovane, quando aveva solo 28 anni e, pur avendo in mente tante idee, non aveva la consapevolezza di quanto tempo fosse necessario a concretizzarle. Proseguendo nel discorso, il papà di Kratos ha poi sostenuto che Spencer non sia affatto capace nel suo lavoro e che debba fare terapia per risolvere i suoi problemi.

Prima di lasciarvi ad un estratto della diretta di Jaffe con il commento su Spencer, vi ricordiamo che un noto insider ha alzato le aspettative per l'Xbox Showcase in seguito allo slittamento di Starfield e Redfall al 2023.