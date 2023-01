Starfield sarà rinviato all'estate 2023? Rumor sull'esclusiva Xbox

Sebbene il materiale promozionale di Xbox Series X|S in Cina lasci ben sperare riguardo al periodo di lancio di Starfield, delle nuove indiscrezioni vorrebbero il nuovo Sci-Fi di Bethesda in arrivo soltanto entro la seconda metà del mese, a dispetto di quanto affermato precedentemente da Microsoft.

Durante l'ultimo episodio del podcast Defining Duke, lo YouTuber MrMattyPlays, che conta ad oggi oltre 500.000 iscritti sulla piattaforma, ha condiviso alcune possibili rivelazioni sulla finestra di rilascio della space opera firmata Bethesda. Secondo MrMattyPlays, Starfield verrà posticipato alla seconda metà del 2023, e che probabilmente lo vedremo soltanto durante l'estate. La fonte anonima che avrebbe condiviso queste informazioni "non si è mai sbagliata" in passato, motivo per cui lo YouTuber si fida ciecamente.

In ogni caso, MrMattyPlays ha anche aggiunto che queste informazioni non erano accompagnate da indiscrezioni riguardanti eventuali problemi di sviluppo per Starfield. Al contrario, le voci sarebbero positive riguardanti lo stato dei lavori, ed il rinvio servirebbe unicamente per operazioni di polishing che consentirebbero il lancio di un prodotto più rifinito.

Considerando le dimensioni e la mole contenutistica di un RPG Sci-Fi tanto ambizioso come Starfield, è possibile che il team di sviluppo abbia preferito prendersi più tempo per limare ogni aspetto dell'esperienza promessa ai giocatori. Tuttavia, alla luce del fatto che il periodo di lancio ufficiale di Starfield rimane ad oggi la prima metà del 2023, vi invitiamo a prendere con estrema cautela quanto riportato.