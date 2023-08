Starfield, ci risiamo: copie fisiche Xbox già in vendita, occhio agli spoiler!

Come spesso accade con giochi di tale portata, anche il nuovo kolossal sci-fi di Bethesda finisce vittima di grossi leak: non solo in rete sono spuntati 30 minuti di gameplay di Starfield, ma sembra che qualcuno abbia già messo in vendita le copie fisiche del gioco, come confermato da alcune testimonianze fotografiche.

Come fatto notare dalla community Starfield Beyond su Twitter/X, la versione retail per Xbox Series X è già stata distribuita presumibilmente negli Stati Uniti (come si evince dal rating M dell'ESRB presente sulla confezione), con largo anticipo rispetto non solo alla data ufficiale del 6 settembre, ma anche rispetto all'accesso anticipato previsto per il primo settembre per tutti coloro che hanno acquistato la Digital Premium Edition del gioco.

Di conseguenza, con alcune persone già in possesso dell'opera completa, inevitabilmente diversi video spoiler stanno comparendo sui social e su Youtube, relativi in particolare all'introduzione: Zenimax Media ha già provveduto a far rimuovere molti filmati tramite reclami per violazione di copyright, ma il rischio ora di imbattersi in anticipazioni indesiderate navigando online è concreto. Se siete dunque interessati a Starfield, muovetevi con cautela tra i social così da evitare qualunque forma di spoiler da qui fino all'uscita dell'Action/RPG in arrivo anche su PC.

Nel frattempo per ingannare l'attesa potete leggere il nostro speciale su Starfield, che vi offre tantissimi dettagli in più sulla nuova, ambiziosa produzione Bethesda.