Starfield a che risoluzione gira su Xbox Series X/S?

Il tanto atteso Starfield Direct dell'11 giugno 2023 ci ha fornito tantissimi dettagli in più sul nuovo kolossal sci-fi di Bethesda, ed ulteriori informazioni sono giunte anche a margine dell'evento, rivelate da Todd Howard in persona.

Il numero uno di Bethesda si è soffermato anche su risoluzione e frame-rate ufficiali, confermando che Starfield andrà a 30fps sia su Xbox Series X che su Xbox Series S; nel primo caso si raggiungerà inoltre una risoluzione 4K, mentre sulla piattaforma only digital si raggiungono i 1440p. Il motivo per cui Starfield non arriverà a 60fps è stato deciso da Bethesda per mantenere quanto più possibile stabile il gioco.

"Starfield è 4K su Series X e 1440p su Series S, in entrambi i casi l'abbiamo bloccato a 30fps perché volevamo garantire la massima fedeltà e che includesse quante più caratteristiche possibili, non volevamo sacrificare nessun aspetto del gioco", questa la spiegazione ufficiale fornita da Howard circa le caratteristiche tecniche dell'opera. In ogni caso Howard chiarisce: "Il gioco gira molto bene, in certi casi tocca anche 60fps, tuttavia su console abbiamo imposto il blocco perché vogliamo che mantenga una certa stabilità".

Il director ha inoltre assicurato che Starfield sarà spaziale anche su Xbox Series S, con questa versione che girerà al meglio non appena il gioco sarà disponibile il prossimo 6 settembre.