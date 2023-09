In Starfield rivive uno dei meme più famosi di Skyrim

Era inevitabile che, a poche ore dalla partenza dell'Early Access di Starfield, iniziassero a spuntare sui social i primi ritrovamenti di easter egg e segreti. A tal proposito, alcuni fan hanno già individuato un paio di riferimenti al più famoso e divertente meme di The Elder Scrolls V: Skyrim.

È quasi impossibile che non conosciate il meme legato al soldato di Skyrim che racconta al protagonista di aver avuto trascorsi da avventuriero che sono poi stati bruscamente interrotti da una freccia che l'ha colpito al ginocchio. Per celebrare questo meme, diventato virale anni fa, il team di sviluppo di Starfield ha deciso di inserire ben due easter egg.

Il primo di questi, segnalato da un giocatore, si può scoprire interagendo con un colono in giro per uno dei tanti pianeti. L'NPC in questione inizierà una frase molto simile a quella del soldato di Skyrim, per poi fermarsi e parlare d'altro: "Anch'io una volta ero un esploratore, ma poi... No, lascia perdere. È una lunga storia."

L'altro easter egg, invece, è in bella vista nella schermata delle abilità: pare vi sia una skill di Livello 4 la cui icona mostra una freccia che trafigge un ginocchio.

In attesa di scoprire tutti gli altri segreti che Bethesda ha nascosto in giro per la galassia, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una guida su come aggiungere armi e oggetti all'inventario rapido di Starfield.