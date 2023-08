Starfield: ci sono le romance con altri personaggi?

Todd Howard, direttore del gioco, ha svelato che in origine il protagonista di Starfield non era muto. Ma poco importa sapersi esprimersi a parole, se di mezzo c'è il grande amore, perché esiste la possibilità di creare delle romance in Starfield, giusto?

Giustissimo. Tra le stelle di Starfield, c'è spazio anche per l'amore. Non importa che il protagonista non possa ammaliare la sua dolce metà con l'armonia della dialettica, il gioco metterà a nostra disposizione delle opzioni per creare del romanticismo con alcuni NPC.

Stando a quanto dichiarato da Todd Howard, infatti, ci saranno quattro personaggi non giocanti con i quali sarà possibile creare delle relazioni sentimentali in Starfield durante la campagna per giocatore singolo.

Il Director ha infatti dichiarato che le relazioni saranno “più complesse, quando si tratta di capire se piacciamo o meno a un altro personaggio”. Non soltanto, sarà anche possibile turbare il nostro partner con determinati comportamenti, anziché provocare solo cambiamenti drastici come il troncamento di una storia d'amore.

Un personaggio può dunque essere innamorato di noi, ma disapprovare un'azione in particolare, metterci il muso per qualcosa che abbiamo fatto e poi far la pace. La chiave delle relazioni, stando a quanto dichiarato da Bethesda, sarà proprio la ricerca tipica della complessità dei rapporti interpersonali, specie quelli sentimentali, scelta che spiega il numero ridotto di romance.

Ci saranno quattro compagni che possono trasformarsi in potenziali fiamme e sono tutti membri dell'organizzazione esplorativa Constellation, che costituisce la parte centrale della storia principale. Tre di loro sono Sam Coe, Sarah Morgan e Barrett. Sul quarto aleggia un velo di totale mistero, ma sappiamo che non si tratta del robot Vasco.

Non è ancora chiaro nello specifico come funzioneranno le romance in Starfield, ma il team promette qualcosa di diverso rispetto agli scenari lineari tipici di questa feature, perciò dovremo stare attenti alle nostre scelte, il cui esito potrà garantirci una relazione, o guastarla fino a farla morire.