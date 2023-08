Starfield: la run Pacifista è impossibile, ma la violenza può essere spesso evitata

Da un gioco come Starfield è lecito attendersi una grande libertà d'approccio, ma a quanto pare non tutto viene concesso ai suoi videogiocatori. Bethesda, ad esempio, ha confermato che non è possibile completare una run pacifista, in altre parole non c'è modo di completare l'avventura senza uccidere nessuno.

L'informazione, che siamo sicuri essere di grande importanza per molti appassionati di GDR là fuori, è emersa nel corso di una lunga sessione di domande e risposte condotta su Discord dal Lead Quest Designer Will Shen e dallo Studio Design Director Emil Pagliarulo.

Rispondendo ad una domanda di un giocatore, Pagliarulo ha spiegato che il team ha discusso della possibilità di supportare un playthrough non letale durante le fasi iniziali della pre-produzione, ma ha ben presto realizzato che "per varie ragioni non era del tutto fattibile".

Anche se il morto, volenti o nolenti, finirà per scapparci, in molti casi potrete optare per soluzioni non violente. Proseguendo sull'argomento, Pagliarulo ha infatti aggiunto: "Ci sono alcune buone opzioni non letale, che riguardano sia i dialoghi sia armi inabilitanti. Queste possono essere utilizzate in certe situazioni, anzi in molte situazioni, ciononostante non posso dire che sarà possibile completare l'intero gioco senza uccidere nessuno".

Prendendo la parola, Shen ha offerto un ulteriore approfondimento sulla questione: "Non posso garantire che ogni missione potrà essere completata in modalità pacifista, ma abbiamo diversi sistemi che vi aiuteranno a farlo. Uno di questi è la Speech Challenge, durante la quale potrete persuadere qualcuno a fare qualcosa, come ad esempio non aggredirvi. La Speech Challenge è presente in alcuni momenti scriptati, abbiamo provato ad inserirla nella maggior parte delle quest in cui un personaggio importante si confronta con voi".

Durante la chiacchierata, è anche emerso che i giocatori che infrangono la legge finiscono in prigione proprio come in Skyrim.